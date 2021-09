Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Hamm schwer verletzt worden. Der 28-Jährige hatte am Samstagnachmittag mit seiner Maschine ein kreuzendes Auto gerammt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde von seinem Motorrad geschleudert und prallte gegen einen weiteren entgegenkommenden Wagen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.