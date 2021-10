Motorradfahrer prallt mit Auto zusammen und stirbt

Münster (dpa/lnw)

Ein Motorradfahrer ist in Münster mit einem Auto zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Der 49-Jährige geriet am Samstag aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Wagen einer 19-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Trotz sofortiger notärztlicher Versorgung sei der Mann noch an der Unfallstelle gestorben. Die Frau wurde nach Angaben der Polizei mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa