Motorradfahrer stirbt bei Zusammenprall mit Auto

Ein Motorradfahrer ist im Kreis Unna bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache war die Maschine des 30-Jährigen am Freitagnachmittag bei Selm in den Wagen einer 42-jährigen Frau gekracht, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb trotz sofort von mehreren Ersthelfern eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin und ihr fünfjähriger Sohn, der mit ihr unterwegs gewesen war, kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.