Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Traktor

Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor ist ein 48 Jahre alter Motorradfahrer am Mittwoch in Brakel (Kreis Höxter) tödlich verletzt worden.

Als der Treckerfahrer von der Straße nach links in einen Feldweg einbiegen wollte, machte der entgegenkommende Motorradfahrer eine Vollbremsung und stürzte von der Maschine, wie die Polizei am Abend mitteilte. Dabei verletzte sich der Mann so schwer, dass er an der Unfallstelle starb - obwohl Polizisten versucht hatten, ihn zu reanimieren.