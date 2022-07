Motorradfahrer stürzt und stirbt im Krankenhaus

Zu dem Unfall sei es am Samstagmittag in einer Linkskurve in der Nähe des Flugplatzes der Kleinstadt Balve gekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Bei dem Sturz habe sich der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn noch in eine Klinik, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag. Die Polizei ermittelt nun, weshalb der Mann verunglückte.