MSV Duisburg sichert sich Klassenerhalt

Duisburg (dpa/lnw)

Der MSV Duisburg spielt auch in der kommenden Saison in der 3. Fußball-Liga. Die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner besiegte die Zweitvertretung des SC Freiburg am Samstag vor heimischer Kulisse mit 1:0 (1:0). Moritz Stoppelkamp erzielte bereits in der 5. Minute nach einem Fehler der Gäste das entscheidende Tor für den MSV. Bei noch einer ausstehenden Partie hat Duisburg nun vier Punkte Vorsprung auf Viktoria Berlin auf dem 17. Tabellenplatz und kann von den Hauptstädtern nicht mehr eingeholt werden.

Von dpa