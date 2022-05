MSV Duisburg trennt sich von Schmidt: Ziegner übernimmt

Duisburg (dpa)

Der sportlich abgestürzte Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat kurz vor dem Saisonende Trainer Hagen Schmidt beurlaubt. Torsten Ziegner soll den früheren Bundesligisten als Nachfolger in den restlichen zwei Spielen nun vor dem Abstieg in die Viertklassigkeit bewahren. Das teilten die Duisburger am Mittwoch mit. Der MSV liegt derzeit zwei Punkte vor den Abstiegsrängen.

Von dpa