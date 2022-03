Müll brennt im Entsorgungsbetrieb: Einsatzkräfte da

Duisburg (dpa/lnw)

In einem Entsorgungsbetrieb in Duisburg ist am Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr berichtete, sei sie um 17.32 Uhr durch mehrere Anrufe über eine starke Rauchentwicklung informiert worden, die dann schon bei der Anfahrt sichtbar gewesen sei. Es hätten etwa 75 Kubikmeter Müll gebrannt. Die Feuerwehr war zunächst mit etwa 50 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen im Einsatz, weitere seien zur Brandstelle geschickt worden, hieß es.

Von dpa