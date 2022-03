Müllmann mit Hand in Sammelfahrzeug eingeklemmt

Ein Müllmann ist in Bochum mit der Hand in einem Müllfahrzeug eingeklemmt und verletzt worden.

Die Feuerwehr trennte am Dienstag unter anderem Säulen und Bleche aus dem Fahrzeug, um den Mann zu befreien, wie sie in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Dabei benutzte sie einen Motortrennschleifer und ein Brecheisen. Der Arbeiter eines Entsorgungsunternehmens kam zur Versorgung seiner verletzten Hand in ein Krankenhaus. Wieso er in einer hydraulischen Hebeanlage steckenblieb, war zunächst unklar. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz ermitteln nun die Unfallursache.