Müllmonster ist «Superstar»: Klaws gewinnt «Masked Singer»

Köln (dpa)

Bananenschale auf dem Kopf, Pokal in der Hand: Der einstige «Deutschland sucht den Superstar»-Sieger Alexander Klaws hat als Müllmonster verkleidet die ProSieben-Show «The Masked Singer» gewonnen. Der 38-Jährige bekam im Finale der Musik-Ratesendung am Samstagabend die meisten Stimmen der Zuschauer. Danach verriet er seine wahre Identität. Mehrere Wochen lang hatte er verborgen unter dem Kostüm eines blauen Monsters, das in einer Mülltonne haust, Schabernack auf der Bühne getrieben - und extrem unterhaltsame Auftritte geliefert. «Jetzt reißen wir noch mal die Hütte ab!», brüllte das flauschige Vieh bei seinem Final-Lied.

Von dpa