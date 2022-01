Münster: 36 von 47 Teilnehmern einer Skifreizeit positiv

Münster (dpa/lnw)

In Münster sind 36 von 47 Teilnehmern einer Skifreizeit positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben der Stadt laufe derzeit die Prüfung der Schnelltests per PCR-Tests. Alle Teilnehmer der Hochschulreise in die Schweiz seien zweifach geimpft und teilweise auch geboostert gewesen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Das Gesundheitsamt bearbeite jetzt das Ausbruchsgeschehen nach der Rückkehr der Gruppe an Neujahr.

Von dpa