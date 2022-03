Musikerin mit Dreadlocks kündigt Dialog mit Klima-Aktivisten an

Münster/Hannover

Die Sängerin Ronja Maltzahn möchte eine Eskalation des Streits um ihre Dreadlocks nach Möglichkeit verhindern. Sie freue sich darauf, in der kommenden Woche mit der hannoverschen Ortsgruppe der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ ausführlicher und strukturierter als bisher zu dem Thema ins Gespräch zu kommen, sagte sie in einer am Mittwochabend verbreiteten Videobotschaft.

Von epd