Mutmaßliche Schokodiebe treffen auf Polizistin: Fahndung

Nach dem Diebstahl von Schokolade aus einem Lebensmittelmarkt in Essen sucht die Polizei mit Fahndungsfotos nach den mutmaßlichen Tätern.

Eine Polizistin war Ende November in ihrer Freizeit auf zwei Männer getroffen, die in einem Einkaufswagen Schokolade und Süßigkeiten im Wert von rund 500 Euro vor sich herschoben. Laut Mitteilung von Donnerstag wurde die Beamtin angesprochen, ob sie etwas kaufen will. Das kam der Oberkommissarin komisch vor. Sie gab sich als Polizistin zu erkennen, worauf das Duo ohne die Beute die Flucht ergriff.