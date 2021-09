Mutmaßlichen Autodieben geht auf Autobahn das Benzin aus

Weil ihnen mitten auf der Autobahn der Sprit ausging, sind mutmaßliche Autodiebe ins Visier der Polizei geraten. Das - wie sich herausstellte gestohlene - Auto war in der Nacht zu Mittwoch auf der A2 bei Kamen liegen geblieben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein zweiter Wagen habe daneben gestanden, drei Männer hätten Benzin aus einem Kanister in den Tank gefüllt.

Fehlende und nicht passende Kennzeichen ließen die Beamten stutzig werden, schließlich stellten sie fest, dass der Wagen nur wenige Stunden zuvor in Dortmund als gestohlen gemeldet worden war. Die Polizisten nahmen drei Männer im Alter 26, 37 und 41 Jahren fest.

Es sei nicht auszuschließen, dass ihnen noch weitere Taten zur Last gelegt werden können. Die ersten Ermittlungen deuteten darauf hin, dass es sich um eine gut organisierte, professionelle Tätergruppe handele.