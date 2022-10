Mutmaßlicher Dieb freigelassen und wieder festgenommen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein 26 Jahre alter Mann hat am Tag seiner Entlassung aus der Haft mutmaßlich direkt wieder eine Straftat begangen und ist erneut festgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, versuchte der Mann in der Lobby eines Hotels in Düsseldorf am Mittwochabend den Rucksack einer Rezeptionistin mitgehen zu lassen. Bei dem Versuch, ihr Eigentum zurückzubekommen, habe die Frau leichte Verletzungen erlitten.

