Mutmaßlicher Einbrecher will fliehen und springt in Wupper

Wuppertal (dpa/lnw)

Um sich der Festnahme zu entziehen, ist ein mutmaßlicher Einbrecher in die Wupper gesprungen. Im eiskalten Wasser machte er sich schwimmend auf die Flucht. Vergeblich, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Wuppertal mitteilten. Der 33 Jahre alte und per Haftbefehl gesuchte Mann sei am Dienstag von zwei hinzugerufenen Beamten am Flussufer Rosenau in Empfang genommen worden. Wegen Unterkühlung sei er dann von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht worden, ehe dort der Haftbefehl vollstreckt und der Mann in ein Gefängnis gebracht wurde.

Von dpa