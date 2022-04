Mutmaßlicher Islamist wegen Kampfen in Syrien festgenommen

Karlsruhe (dpa)

Ermittler haben am Dienstag im Raum Aachen einen Mann festgenommen, der im syrischen Bürgerkrieg für militant-islamistische Gruppen gekämpft haben soll. Ihm wird die Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrorvereinigung vorgeworfen, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte.

Von dpa