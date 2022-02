Mutmaßlicher Kinder-Vergewaltiger verhaftet

Hamburg (dpa)

Die Polizei hat im Rahmen der Ermittlungen im Missbrauchskomplex «Münster» in Hamburg einen weiteren mutmaßlichen Kinder-Vergewaltiger verhaftet. Der 58-Jährige sei bereits am Donnerstag vor einer Woche in seiner Wohnung im Stadtteil Billstedt festgesetzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er sitze nun in Untersuchungshaft. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Hamburg beim Amtsgericht Hamburg einen Durchsuchungsbeschluss und einen Haftbefehl erwirkt.

Von dpa