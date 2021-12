Mutmaßlicher Pfefferspray-Ausstoß in Schule: Zwölf Verletzte

Hilden (dpa/lnw)

Ein Unbekannter soll in einer Schule in Hilden (Kreis Mettmann) Pfefferspray versprüht und dabei zwölf Schüler leicht verletzt haben. Nach Angaben der Polizei hielten sich die 12- bis 13- Jährigen am Donnerstagvormittag in einem Treppenhaus auf, als sie plötzlich über Atemwegsreizungen klagten. Einsatzkräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Von dpa