Mutmaßlicher «Reichsbürger» verletzt zwei Polizisten

Windeck (dpa/lnw)

Ein mutmaßlicher Anhänger der Reichsbürger-Ideologie soll in Windeck (Rhein-Sieg-Kreis) zwei Polizisten verletzt haben. Die beiden 60-jährigen Beamten hätten eine Gerichtsvollzieherin zu ihrem Hausbesuch bei dem 49-Jährigen begleitet, berichtete die Polizei in Siegburg am Donnerstag.

Von dpa