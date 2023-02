Mutter und Bruder mit Messer angegriffen: Mann in U-Haft

Ein 35-Jähriger soll in Dortmund seine Mutter und seinen Bruder angegriffen und beide durch Messerstiche verletzt haben. Der Zustand der 64 Jahre alten Mutter sei nach mehreren Operationen noch kritisch, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Der 38-jährige Bruder sei inzwischen außer Lebensgefahr. Beide waren am Freitagabend mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen den 35-Jährigen wird wegen versuchten Mordes ermittelt.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag weiter mitteilten, kam es in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Berghofen zu dem Angriff. Hintergrund sollen «langanhaltende familiäre Streitigkeiten» sein. Der psychisch auffällige 35-Jährige habe sich am Tatort widerstandslos festnehmen lassen. Ein Richter erließ am Samstag einen Untersuchungshaftbefehl.