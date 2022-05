Mutter und Sohn sterben: Polizei findet Messer im Haus

Duisburg (dpa)

Eine 50-jährige Frau und ihr 20 Jahre alter Sohn sind am Donnerstagabend in Duisburg gestorben. Die Polizei stellte in dem Haus der Familie ein Messer als mögliche Tatwaffe sicher, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am späten Abend gemeinsam mitteilten. Man gehe davon aus, dass sich die Tat innerhalb der Familie ereignete und keine Außenstehenden beteiligt waren, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag. Die genauen Umstände seien unklar.

Von dpa