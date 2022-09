Nach 3:0-Führung: Bielefeld zittert sich zum Sieg gegen Kiel

Bielefeld (dpa)

Nach einem Blitztor und einer 3:0-Führung hat sich Arminia Bielefeld zum zweiten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gezittert. Der Bundesliga-Absteiger besiegte am 9. Spieltag Holstein Kiel letztlich glücklich mit 4:2 (2:0) und schaffte den Anschluss ans Mittelfeld. Kiel, das den Anschluss nach oben verlor, blieb somit auch im siebten Pflichtspiel in Ostwestfalen ohne Sieg.

Von dpa