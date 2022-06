Nach anonymem Sex: Zwei Affenpockenfälle in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Düsseldorf sind bei zwei weiteren Menschen Affenpocken diagnostiziert worden. «Laut eigenen Angaben hatten die betroffenen Personen zuvor ungeschützten anonymen Geschlechtsverkehr, bei dem es vermutlich auch zum Kontakt mit Affenpocken gekommen ist», teilte die Stadt am Dienstag mit. Insgesamt gebe es damit nun vier bekannte Fälle in Düsseldorf.

Von dpa