Nach Becherwurf: VfL Bochum entschuldigt sich

Bochum (dpa)

Der VfL Bochum hat sich nach dem Spielabbruch in der Fußball-Bundesliga offizell entschuldigt. «Wir können uns nur in aller Form bei Linienrichter Christian Gittelmannn entschuldigen. Ein hochpeinlicher und bitterer Abend für uns. Eine extrem dumme Aktion», hieß es in einem Tweet des Vereins.

Von dpa