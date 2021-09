Nach Brückenbrand an A40: Tanklaster-Fahrer wieder frei

Fast ein Jahr nach dem verheerenden Brückenbrand an der A40 bei Mülheim/Ruhr ist der mutmaßlich verantwortliche Tanklaster-Fahrer (42) wieder auf freiem Fuß. Nach einem Haftprüfungstermin sei der Haftbefehl am vergangenen Freitag (27.8.) außer Vollzug gesetzt worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Duisburg am Mittwoch. Der Mann müsse sich aber regelmäßig bei den Behörden melden. Im Ermittlungsverfahren nutze er bisher sein Schweigerecht.

Der 42-jährige war vor knapp zwei Wochen am Flughafen Düsseldorf festgenommen worden, als er in die Türkei in den Urlaub fliegen wollte. Zunächst hatte die WAZ-Mediengruppe berichtet.

Laut Haftbefehl wird dem Mann vorgeworfen, am 17. September 2020 betrunken mit einem mit mehreren tausend Litern Kraftstoff beladenen Tanklastzug über die A40 gefahren zu sein. «Infolge eines alkoholbedingten Fahrfehlers», so die Behörden, geriet der Sattelzug außer Kontrolle und kollidierte mit einem Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn. Kraftstoff trat aus, der sich entzündete und für den Großbrand sorgte. Drei Eisenbahnbrücken an der Unfallstelle mussten abgerissen werden. Sie werden nun aufwendig erneuert.

Die Bahn bezifferte den Unfallschaden insgesamt auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Die für Pendler wichtige Autobahn im Ruhrgebiet war für Wochen gesperrt.