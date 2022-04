Nach brutaler Schulhofschlägerei ein Haupttäter abgeschoben

Essen (dpa/lnw)

Knapp zweieinhalb Jahre nach einer brutalen Schulhofattacke von acht Mitgliedern türkisch-arabischer Großfamilien auf einen jungen Mann in Essen ist einer der Haupttäter in den Libanon abgeschoben worden. Das berichteten am Mittwoch mehrere Medien unter Berufung aus das am Dienstag vorgestellte Lagebild Clan-Kriminalität in Nordrhein-Westfalen.

Von dpa