Nach dem Rock in die Klassik: Heino zurück in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa)

Nach seinem Ausflug in Rockgefilde ist Volksmusiksänger Heino (82) mit klassischer Musik in seine Geburtsstadt Düsseldorf zurückgekehrt. «Mein Wunsch war es schon immer, Klassik zu singen», sagte Heino am Freitagabend in der Tonhalle. Er begann sein Konzert mit Robert Schumanns Rheinischer Sinfonie, die dieser in Düsseldorf komponiert hatte.

Von dpa