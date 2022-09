Nach Ende des 9-Euro-Tickets: Wieder mehr Staus auf Straßen

Köln (dpa/lnw)

Nach dem Aus für das bundesweite 9-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr zum vergangenen Mittwoch (31. August) hat sich der Autoverkehr in Nordrhein-Westfalen wieder spürbar verstärkt. Zu diesem Ergebnis kommt der ADAC NRW in einer ersten Auswertung, deren Ergebnisse er am Freitag bekanntgab. Nach dem letzten Aktionstag am Mittwoch habe die Staulänge im Land tags darauf laut ADAC-Verkehrsdatenbank um 27 Prozent zugenommen. Die gesamte Staulänge stieg von 881 Kilometern (31. Dezember) auf 1119 Kilometer am Donnerstag (1. September).

Von dpa