Nach Flucht vor der Polizei gegen Ampelmast geprallt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Bei einer nächtlichen Autoverfolgungsjagd ist ein Mann in Düsseldorf mit seinem Auto zunächst mit einem Zivilfahrzeug der Polizei zusammengestoßen und dann in einer Kurve gegen einen Ampelmast geprallt. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 36-Jährige müsse nun mit zahlreichen Anzeigen rechnen: Er besitzt laut Polizei keinen Führerschein und hatte nach eigenen Angaben Drogen konsumiert. Das Auto war laut Polizei nicht zugelassen und die Kennzeichen gefälscht.

Von dpa