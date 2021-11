Nach Frau auch Sohn tot gefunden: Verdächtiger festgenommen

Köln (dpa/lnw)

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Kölner Hafen ist auch ihr toter Sohn (4) im Rhein entdeckt worden. Spaziergänger hätten den leblosen Körper am Dienstagmorgen im Stadtteil Worringen an Land gezogen, teilte die Polizei mit. Am Nachmittag bestätigte sie den bereits früh aufgekommenen Verdacht, dass es sich bei der Leiche um den Jungen handelte. Der Vierjährige galt als vermisst.

Von dpa