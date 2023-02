Nach Hangrutsch: 25.000 Tonnen Material zur Absicherung

Siegen (dpa/lnw)

Nach einem Hangrutsch in einem Wohngebiet in Siegen soll der abgerutschte Bereich mit Erde angeschüttet werden, um das Gelände zu sichern. 25.000 Tonnen Material sollen vor dem Hang lageweise verdichtet werden, so soll Gegendruck auf den Hang erzeugt werden, wie die Stadt mitteilte. Die Maßnahme dauere voraussichtlich rund zehn Wochen.

Von dpa