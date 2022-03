Nach Klitschko-Mail: Hilfsgüter aus Köln nach Kiew

Köln (dpa/lnw)

Nach einer E-Mail des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko an seine Kölner Amtskollegin sind nun 120 Paletten mit Hilfsgütern auf dem Weg aus der Domstadt in die Ukraine. Klitschko habe ihr vor etwa zwei Wochen eine Liste mit dringend benötigten Hilfsgütern gemailt, sagte die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) am Donnerstag. «Wir haben uns die dann angeguckt und gesagt, wie kriegen wir das denn jetzt zusammen?»

Von dpa