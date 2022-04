Nach «Mallorca-Gate»: NRW-SPD wirbt um Stimmen auf der Insel

Düsseldorf/Palma (dpa/lnw)

Rund zwei Wochen nach Auffliegen der Mallorca-Affäre wirbt die NRW-SPD auf der Ferieninsel mit Wahlplakaten um Wählerstimmen. Man habe in der vergangenen Woche vier Großplakate mit der Aufschrift «Schönen Urlaub! Wir kümmern uns um das NRW von morgen» am Strand von Palma anbringen lassen und eines in Flughafennähe, sagte ein Sprecher der Landespartei in Düsseldorf. Der Plan sei schon weit vor dem Rücktritt von Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am 7. April infolge der Mallorca-Affäre entwickelt worden. Aber: «Wir haben die Idee nicht zurückgezogen, nur weil das halbe Kabinett auf Mallorca herumspringt.»

Von dpa