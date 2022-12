Nach Marokkos Sieg bei WM: Fans feiern auf deutschen Straßen

Düsseldorf (dpa)

In Düsseldorf haben am Dienstagabend mehr als 1000 Menschen den Sieg der marokkanischen Fußball-Nationalmannschaft im WM-Achtelfinale gegen Spanien gefeiert. In der Nähe des Hauptbahnhofs hätten sich etwa 1200 Menschen versammelt, berichtete eine Sprecherin der Polizei. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot vor Ort. Straßen wurden für den Verkehr gesperrt.

Von dpa