Nach Massenschlägereien in Essen Verdächtiger festgenommen

Essen (dpa/lnw)

Drei Monate nach den Massenschlägereien im Essener Clan-Milieu mit mehreren Hundert Beteiligten hat die Polizei einen 26-Jährigen festgenommen, gegen den bereits seit Ende Juli ein Haftbefehl vorlag. Er soll bei den Schlägereien Ende Juni einem 30-Jährigen ein Messer in den Hals gestochen und ihn zunächst lebensgefährlich verletzt haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der monatelang nicht auffindbare 26-Jährige sei am Montag festgenommen, am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt worden und danach gegen Kaution vorläufig wieder auf freien Fuß gekommen. Die Ermittlungen liefen weiter, so die Mitteilung. Der niedergestochene Mann hatte sich später wieder erholt.

Von dpa