Nach Messerstecherei in Solingen: Fahndung nach zwei Brüdern

Solingen (dpa/lnw)

Nach einer Messerstecherei in einer Gaststätte in Solingen fahndet die Polizei öffentlich nach zwei tatverdächtigen Brüdern. Sie sollen mit weiteren Personen einen 30-Jährigen mit fünf Messerstichen verletzt haben, um ihn zu töten, hieß es in dem am Mittwochabend verbreiteten Fahndungs-Aufruf. Der Mann war bei der Tat am 15. Mai lebensgefährlich verletzt worden. Es wird wegen versuchten gemeinschaftlichen Totschlags ermittelt, wie es hieß.

Von dpa