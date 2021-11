Nach Panik in Diskothek: genaue Besucherzahl noch nicht klar

Cloppenburg/Friesoythe (dpa/lni)

Nach der Räumung einer Diskothek im Landkreis Cloppenburg steht die genaue Zahl der Besucher noch nicht fest. «Die Besucherzahl am Freitagabend lag in der Diskothek im vierstelligen Bereich», sagte dazu ein Sprecher des Landkreises am Montag. Die Ermittlungen über die Gesamtzahl der Besucher liefen noch, sagte er.

Von dpa