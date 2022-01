Nach positivem Corona-Test: Hertha mit Ascacibar gegen Köln

Berlin (dpa)

Hertha BSC kann im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln doch auf Santiago Ascacibar setzen. Der argentinische Mittelfeldspieler konnte rechtzeitig vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) die Quarantäne nach einem positivem Corona-Test verlassen und steht in der Startformation der Berliner. Lucas Tousart, der wie Ascacibar nach Vereinsangaben in dieser Woche positiv getestet worden war, sitzt zunächst auf der Bank.

Von dpa