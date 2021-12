Nach Rehriss: Wolf aus den Alpen am Niederrhein nachgewiesen

Goch (dpa/lnw)

Ein aus den Alpen stammender Wolf hat in Goch am Niederrhein ein Reh gerissen. Anhand genetischer Proben, die der Wolf vor einem Monat an dem toten Tier zurückgelassen hatte, sei der bisher unbekannte Wolfsrüde nun nachgewiesen worden, teilte das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz am Mittwoch mit. Aus welchem Rudel er genau stammt und wo er nun ist, sei unbekannt.

Von dpa