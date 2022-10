Nach Stichen auf 22-Jährigen: Verdächtiger festgenommen

Dortmund (dpa/lnw)

Einen Tag nach dem versuchten Tötungsdelikt am Dortmunder Nordmarkt hat die Polizei in der Innenstadt einen 33 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann stehe im Verdacht, einem 22-Jährigen am Dienstagmorgen schwere Stichverletzungen zugefügt zu haben. Der Verletzte wurde nach der Attacke notoperiert und war danach außer Lebensgefahr.

Von dpa