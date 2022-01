Nach tödlichem Hausbrand in Hagen: Gebäude einsturzgefährdet

Hagen (dpa/lnw)

Nach dem tödlichen Brand in einem Haus in Hagen ist die Identität der beiden Toten weiter unklar. Allerdings deute einiges darauf hin, dass es sich um zwei namentlich bekannte Vermisste handle - eine Frau und einen Mann - sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Die Brandursache sei ebenfalls noch offen. Zunächst müsse ein Statiker hinzugezogen werden, da das Gebäude wohl einsturzgefährdet sei. Nach Angaben der Polizei gehört das Haus einer Hilfsorganisation zur Wiedereingliederung ehemaliger Obdachloser.

Von dpa