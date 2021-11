Nach tödlichen Kopfschüssen: Womöglich Unschuldiger in Haft

Bonn (dpa/lnw)

Nach einem Gewaltverbrechen an einem 45-Jährigen in Siegburg ist möglicherweise ein Unschuldiger festgenommen und angeklagt worden. Das Bonner Schwurgericht hat den Prozess nicht eröffnet, wie eine Gerichtssprecherin am Freitag auf Anfrage mitteilte. Die Täterschaft des wegen Totschlags angeklagten 50-Jährigen lasse sich nicht nachweisen, heiße es in dem Beschluss der Kammer. Der Haftbefehl gegen den Mann wurde aufgehoben.

Von dpa