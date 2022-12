Nach tödlichen Schüssen: SEK nimmt Mann in Offenbach fest

Offenbach/Duisburg (dpa)

Nach den tödlichen Schüssen in einem Geschäft in Dinslaken hat die Duisburger Polizei am Donnerstag im hessischen Offenbach zwei Objekte durchsucht. Bei dem Einsatz am frühen Morgen gegen 6.00 Uhr nahmen SEK-Beamte mit Unterstützung der Polizei in Hessen einen 24 Jahre alten Tatverdächtigen fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Duisburg mitteilten. Dessen 26 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen hätten die Einsatzkräfte nicht angetroffen. Es seien aber Beweismittel sichergestellt worden.

Von dpa