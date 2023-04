Nacht der Museen: 20.000 Besucher in Düsseldorf erwartet

Düsseldorf (dpa/lnw)

Zur Nacht der Museen werden am kommenden Samstag in der Landeshauptstadt wieder mindestens 20.000 Besucher erwartet. Über 40 Museen und Galerien halten dann ihre Türen für kulturinteressierte Nachtschwärmer geöffnet, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Erstmals ist auch die Kunstakademie mit von der Partie, die in diesem Jahr ihr 250-jähriges Jubiläum feiert.

Von dpa