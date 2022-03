Nächster Ausfall Fosu-Mensah am Oberschenkel verletzt

Leverkusen (dpa)

Bayer Leverkusen muss voraussichtlich mehrere Wochen auf seinen Rechtsverteidiger Timothy Fosu-Mensah verzichten. Der 24-Jährige zog sich beim Achtelfinal-Aus seiner Mannschaft in der Europa League gegen Atalanta Bergamo am Donnerstag eine Sehnenverletzung der rechten hinteren Oberschenkelmuskulatur zu. Er fehlt «bis auf Weiteres», wie der Fußball-Bundesligist aus dem Rheinland am Samstag mitteilte.

Von dpa