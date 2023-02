Närrischer Nachholbedarf: Mehr Karnevalsartikel importiert

Nach der Corona-Zwangspause haben die Narren in Deutschland offenbar Nachholbedarf.

Zur aktuellen Saison wurden 2022 Karnevals- und Unterhaltungsartikel im Rekordwert von 114,9 Millionen Euro importiert, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag berichtete. Das waren 47,4 Prozent mehr als im Vorjahr und auch 12,5 Prozent mehr als vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019. Drei Viertel der importierten Pappnasen, Luftschlangen, Kostüme und Co. kamen aus der Volksrepublik China. Auch die deutschen Exporte von Karnevalsartikeln zogen an auf einen Wert 50,3 Millionen Euro. Hauptabnehmerland war Österreich.