Nagelsmann lässt rotieren: Frische Kräfte gegen Gladbach

Mönchengladbach (dpa)

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann tauscht die Hälfte seiner Feldspieler für das Meisterschaftsspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach aus. Im Vergleich zur Startformation am vergangenen Dienstag in der Champions League bei Paris Saint-Germain tritt der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga mit fünf Veränderungen an.

Von dpa