Naji wird im kommenden Sommer Trainer beim Bergischen HC

Jamal Naji wird vom 1. Juli 2022 an Cheftrainer beim Handball-Bundesligisten Bergischer HC. Der 35 Jahre alte Politik-Wissenschaftler, der bis Mitte nächsten Jahres noch beim Bundesliga-Absteiger TuSEM Essen unter Vertrag steht, tritt damit die Nachfolge von Sebastian Hinze an. «Mit Blick auf und aus Respekt vor der Vertragsbindung von Jamal bei TuSEM Essen, die bis zum 30. Juni 2022 definiert ist, möchten wir diese Nachricht nicht ausführlicher kommunizieren», wird BHC-Geschäftsführer Jörg Föste in einer Mitteilung des Clubs von Montag zitiert.

Laut Vereinsangaben hat Naji «einen langfristigen Kontrakt» unterschrieben. «Wir sind sehr glücklich darüber, diesen hochveranlagten Trainer in unserem Team begrüßen zu dürfen. Der Zeitpunkt ist gut. Nun können wir uns ohne Personaldebatten auf unsere Aufgaben der bevorstehenden Saison konzentrieren», sagte Föste. Najis Vorgänger Hinze wechselt am Ende der kommenden Spielzeit zum Ligakonkurrenten Rhein-Neckar Löwen.