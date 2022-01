Namen von Holocaust-Opfern leuchten am Düsseldorfer Landtag

Düsseldorf (dpa/lnw)

Anlässlich des bevorstehenden Holocaust-Gedenktages werden die Namen von NS-Opfern auf eine Wand des Düsseldorfer Landtags projiziert. Die Video-Installation ist am Dienstag eröffnet worden und wird bis zum 4. Februar gezeigt. «In der schwierigen Situation der Corona-Pandemie und in Zeiten, in denen Rassismus und Antisemitismus offen zutage treten, ist es uns ein besonderes Anliegen, dagegen aufzustehen und an die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte mahnend zu erinnern», sagte Landtagspräsident André Kuper laut Pressemitteilung. «Wir dürfen auch in der Pandemie das Erinnern und Mahnen nicht vergessen, gerade wenn aktuell Menschen bewusst oder nur geschichtsvergessen unerträgliche Parallelen zwischen Corona-Maßnahmen und Nationalsozialismus ziehen», so Kuper.

Von dpa